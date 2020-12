De zaak-Vanaken is besproken en dit is er gezegd geweest: vanavond volgt de uitspraak

Namiddag heeft de zitting van het Disciplinair Comité plaatsgevonden om de schorsing van Vanaken te bespreken. Beide partijen konden hun zegje doen. De eindbeslissing volgt later vanavond.

Het bondsparket had een straf van vier speeldagen geëist voor de misstap en de uitspattingen van Hans Vanaken in de wedstrijd tegen Eupen. Bij Club Brugge vonden ze de straf buiten enige vorm van proportie.

Tijdens het comité bevestigde het bondsparket dat Hans Vanaken, die virtueel de zitting meevolgde, vervolgd wordt voor twee afzonderlijke feiten: de fout en de beledigingen. Beide feiten kwamen afzonderlijk aan bod tijdens de zitting.

Over de overtreding is bondsprocureur Verhaegen duidelijk: "We hebben ook al een dubbele correctie uitgevoerd. We houden rekening met verzachtende omstandigheid van een blanco strafblad, waardoor we geen drie matchen maar twee matchen effectief vorderen. Er wordt ook rekening gehouden met de middelmatige intensiteit van de fout."

In verband met de uitlatingen van Vanaken wordt de beruchte "indicatieve tabel" getoond. Procureur Varhaegen benadrukt de voorbeeldfunctie van Hans Vanaken en verduidelijkt dat uitlatingen zoals deze twee speeldagen effectief verdienen. Volgens Verhaegen gebeurde dit ook niet in een opwelling, aangezien er een pauze zat tussen de getrokken rode kaart en de geroepen woorden bij het verlaten van het veld.

"We hanteren een nultolerantie voor beledegingen aan het adres van de scheidsrechters", zegt Verhaegen. "Meneer Vanaken is zonder twijfel een klassespeler. Hij zou nog meer klasse hebben als hij deze staf zou aanvaarden."

Hans Vanaken werd bijgestaan door advocaat Kristof De Saedeleer, zelf een ex-voetballer. De Saedeleer kwam onder meer met argumenten over de tackle van Beck en de reactie van Vanaken die leek te schrikken toen hij merkte dat zijn voet op die van Beck terechtkwam. "Meneer Vanaken zal waarschijnlijk ook gelijk hebben als hij zegt dat het een kutreglement is. Want in deze situatie was het voor Vanaken onmogelijk om de bal te spelen", aldus de verdediging van Hans Vanaken die ook nog werd bijgestaan door een andere advocaat, Johnny Maeschalck.

Tot slot kreeg Hans Vanaken ook zelf het woord. Vanaken deed zo de situatie nog eens persoonlijk uit de doeken.

Na de verschillende pleidooien kregen Vanaken en Club Brugge te horen dat de uitspraak nog even op zich laat wachten. Vanavond, of ten laatste morgenvoormiddag, volgt er duidelijkheid. Moest blijken dat de straf gehandhaafd blijft, kan Club Brugge zich klaarmaken om een beroepsprocedure in gang te zetten.