Debat van de week: Wie is voor u de Gouden Schoen 2020? (En u bent duidelijk over het knuffelverbod)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we opnieuw erg graag. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond het knuffelverbod in de Jupiler Pro League. En dat leverde interessante resultaten op. Uw mening was duidelijk: profvoetballers moeten niet gaan knuffelen. Het gevaar voor de gezondheid is simpelweg te groot, eerder dan de voorbeeldfunctie als belangrijk te beschouwen. De Pro League heeft ondertussen al ingegrepen en ook daadwerkelijk een knuffelverbod ingesteld, waar afgelopen weekend ook goed naar geluisterd is. Gouden Schoen? Ondertussen is het jaar 2020 bijna helemaal voorbij. En dus is het stilaan tijd om dé vraag te stellen: wie verdient voor u de Gouden Schoen als speler van het jaar? Lior Refaelov was belangrijk voor Antwerp op weg naar bekerwinst en Europese overwintering, Holzhauser en Mercier deden het zowel in 1B als in 1A prima, Hans Vanaken bleef op continu niveau presteren, ... Er zijn veel kandidaten waar wel iets voor te zeggen valt, al is het zeker geen makkelijke knoop om door te hakken. En dus stellen we graag de vraag aan u: wie is voor u de beste speler van het afgelopen jaar? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie is voor u de Gouden Schoen 2020? David 0% De Laet 3% Dessoleil 1% Holzhauser 20% Mata 1% Maehle 0% Mercier 8% Mignolet 4% Morioka 2% Onuachu 2% Refaelov 49% Vanaken 2% Van Crombrugge 2% Vormer 0% Yaremchuk 1% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie?!) 4%