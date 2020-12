Francky Dury in de wolken: "Misschien de match van het jaar"

Een kwartier voor tijd stond Zulte Waregem nog 2-0 in het krijt bij KAS Eupen, maar daarna keerden ze nog hélémaal het tij. Een sterke zaak, vond ook Francky Dury.

Francky Dury was dan ook enorm fier op zijn spelers: "Dit is een ongelooflijke opluchting", aldus de oefenmeester van Zulte Waregem.

17 op 27

"We zijn dit jaar nog niet zo gelukkig geweest als deze keer. Het was misschien de match van het jaar voor ons."

"We hebben een heel moeilijke situatie gekend, stonden er even héél slecht voor in het klassement. Met 17 op 27 zetten we nu een mooie reeks neer."