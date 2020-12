Gefrustreerde Henry Onyekuru schreeuwt om speelminuten

Henry Onyekuru die het mooie weer maakte bij KAS Eupen en nadien nog uitgeleend werd aan RSC Anderlecht schreeuwt om speelminuten.

Henry Onyekuru was te gast bij 'Inside Africa', een programma van het Engelse BBC. Daar sprak hij over zijn wens om meer speelminuten te kunnen maken. Bij KAS Eupen was Henry Onyekuru goed voor 28 doelpunten in 57 wedstrijden. Dit bracht het Engelse Everton zo ver om in 2017 8 miljoen Euro neer te tellen voor de Nigeriaanse aanvaller. Wegens een gebrek aan wedstrijden bij de Nigeriaanse nationale ploeg kreeg hij geen werkvergunning om in de UK te spelen. Zo leende Everton hem uit aan eerste RSC Anderlecht en nadien het Turkse Galatasaray. Beide uitleenbeurten waren geen groot succes en omdat een werkvergunning uitbleef werd hij definitief getransfereerd naar AS Monaco.

AS Monaco

Daar kreeg hij wederom te maken met weinig speelminuten en geraakte hij niet verder dan 8 wedstrijden waarin hij niet tot scoren kwam. Momenteel speelt hij bij Galatasaray op uitleenbasis en kwam hij niet verder dan 10 wedstrijden waarin hij 1 keer kon scoren.

Zou een Belgische ploeg deze winter een oplossing voor hem kunnen zijn?