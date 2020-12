Olivier Deschacht deed het opnieuw op z'n Deschachts: "Ik bleef lopen over het veld"

Zulte Waregem zorgde voor dé comeback van het jaar misschien nog op de valreep in de Jupiler Pro League. Olivier Deschacht was de man van het winnende doelpunt. En dan is het opletten over hoe dat gevierd wordt.

Olivier Deschacht was uiteindelijk de maker van het winnende doelpunt in Eupen, na een spectaculaire ommekeer van 2-0 naar 2-3. "De eerste keer dat ik eens het winnende doelpunt maak na zo'n match", aldus Deschacht zelf. "Wat een vreugde!" Op zo'n moment het knuffelverbod in acht houden, het is niet makkelijk: "Ik ben altijd van de wereld als ik een goal scoor. Ik ben maar blijven lopen. Ik wou iemand vastpakken, maar het mag niet meer door de coronaregels. Op een bepaald moment ben ik toch moeten stoppen met lopen." "Ik begrijp dat de spelers van Eupen mijn viering niet konden smaken. Ze waren zo dicht bij de drie punten en dan nog zo verliezen, dat is frustrerend. Dat begrijp ik, ik zou ook zo gereageerd hebben."