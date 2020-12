Opmerkelijk: Pro League probeert (in zog BOIC) sneller coronavaccin te krijgen voor profvoetballers

Deze week begon de verspreiding van coronavaccins in België. En nu heeft ook de sportwereld zich al in de Belgische debatten gemengd.

Zo heeft het BOIC een aanvraag gedaan om sneller een vaccin te kunnen krijgen voor zijn Olympischa atleten.

BOIC én Pro League

En opvallender nog: ook de Pro League is in het zog van die beslissing meegegaan en heeft volgens Het Laatste Nieuws alvast een aanvraag ingediend om al in eind februari - begin maart over een vaccin voor de profspelers te kunnen beschikken.

Bij de atleten gaat het over zo'n 400-tal mensen richting Tokio 2021, voor de Pro League zou het staf inclusief over zo'n 1000 mensen gaan. Benieuwd hoe prioritair ze zullen gezien worden door de overheid.