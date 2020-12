Verhaeghe geeft data vrij voor bouw nieuw stadion: "Dan de eerste spadesteek"

Club Brugge organiseerde woensdag een radio-eindejaarsshow. Daarin was ook voorzitter Bart Verhaeghe te gast en die gaf wat meer info over het nieuwe stadion.

Het nieuwe stadion zit weer op het juiste spoor. "We zijn momenteel de vergunningen aan het klaarmaken om ze definitief in te dienen. Dat zal in januari en februari gebeuren. De derde keer moet de goede keer zijn. Het Jan Breydelstadion is op. Het is niet meer verantwoord daarin te voetballen", vertelde hij.

"Iedereen snakt naar een huis waar we de fans de beleving kunnen bieden die ze verdienen. Ik hoop op de definitieve vergunning in 2021. En de eerste spadesteek gebeurt dan wellicht begin 2022."