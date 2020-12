Ex-coach over Olivier Deschacht: "Ik ging eigenlijk op zoek naar een nieuwe linksback, want ik geloofde niet in hem"

Olivier Deschacht heeft Zulte Waregem dinsdag een belangrijke driepunter bezorgd op het veld van Eupen. Een paar dagen nadat hij een fantastische pre-assist gaf. De bijna 40-jarige verdediger heeft alom respect vergaard. Ook bij de coaches die eerst niet in hem geloofden.

In die categorie valt Hugo Broos. "Ik moet eerlijk zijn: in mijn eerste maanden bij Anderlecht ging ik meteen op zoek naar een nieuwe linksback omdat ik niet geloofde in Olivier. Door zijn mentaliteit heeft hij zich in de ploeg geknokt, en hij is er nooit meer uit geweest. En terecht. En hij lijkt de laatste maanden nog verbeterd, hij is weer heel belangrijk geworden. Dat zegt misschien veel over de rest, maar vooral over Deschacht", aldus Broos in HLN.

Deschacht zijn fitheid komt er ook niet zomaar. "Hij heeft altijd geleefd voor zijn sport. Hij verzorgde zich, trainde hard én had de juiste mentaliteit. Als je die dingen samentelt, hoeft het niet te verbazen dat hij nog steeds voetbalt. Oli was een stille jongen die zijn ding deed, maar nooit het hoge woord voerde. De zachtheid zelve. Maar eens op het veld moest je hem niet voor de voeten lopen. Een echte winnaar."