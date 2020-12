Noorderburen minder happig over BeNeLiga en zijn bezorgd om Europese tickets: "Belgen zijn enthousiaster voor dit idee"

De BeNeLiga blijft voor onenigheid zorgen. Het voorstel ligt al jaren op tafel, maar toch worden er relatief weinig stappen gezet. De directeur van PSV is bezorgd rond de Europese tickets en zegt dat het initiatief vooral langs de kant van de Belgen komt.

De BeNeLiga, een fusie van de Nederlandse en Belgische top tot één ambitieuse competitie. Het staat al jaren op de agenda, maar er lijkt weinig schot in de zaak te komen. Desondanks staan er vandaag de dag nog steeds meetings op het programma. Momenteel worden er ook onderzoeken uitgevoerd rond de verdeling van Europese tickets en televisierechten.

De directeur van PSV is nog niet helemaal warm over de fusie: "Het grote geld van Nederland zit bij de Europese tickets en de transfermarkt. De televisierechten zijn niet meteen onze grootste prioriteit. Als de fusie de Europese tickets en transfermarkt doet dalen, dan is de kans op een nieuwe competitie klein. De EUFA gaat uiteraard de Europese tickets van de twee landen niet optellen", vertelde Toon Gerbrands aan Voetbal International. Volgens onze noorderburen komt het initiatief dan ook vooral langs onze kant: "Ik denk dat de Belgen enthousiaster zijn."

PSV doet het dit seizoen goed in de competitie. Het telt maar één punt minder als competitieleider Ajax.