'Club Brugge opent tegenaanval op Genk en wil ex-smaakmaker terughalen naar Jan Breydel'

Krijgen we de terugkeer van een gewezen sterkhouder van Club Brugge op de Belgische voetbalvelden? Het zou zomaar kunnen, want de interesse is er alvast. En er zijn meerdere geïnteresseerden.

Het verhaal van Abdoulaye Diaby is zo stilaan bekend. De ex-speler van Moeskroen en Club Brugge, trok naar Sporting Clube de Portugal. Afgelopen zomer volgde een transfer naar het Spaanse Getafe, waar hij niet tot spelen toekomt. KRC Genk leek volgens Portugese bronnen het meest concreet. 'Club schakelt versnelling hoger' In Spanje maken ze nu echter ook gewag van grote interesse van Club Brugge zelf. Mogelijk dat de aandacht van de Limburgers - toch een van de titelconcurrenten dit seizoen - blauw-zwart heeft wakker gemaakt. Afgelopen zomer waren met Anderlecht én Antwerp nog twee andere Belgische topclubs geïnteresseerd in de 29-jarige aanvaller. Benieuwd wie het uiteindelijk zal halen, het opbod kan in ieder geval beginnen. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...