Kassa kassa: 'Overbodige spits van Anderlecht gaat dan toch nog opleveren, deal naar verrassend land bijna beklonken'

Het wordt afwachten wat de transferwinter zal brengen voor RSC Anderlecht, maar ze hopen alvast op een aantal interessante uitgaande deals. Eentje lijkt alvast in kannen en kruiken stilaan.

Isaac Kiese Thelin zal Anderlecht definitief verlaten voor een transfer naar het buitenland. Dat weten diverse Zweedse media.

Eerder leek een verlengd verblijf bij Malmö - het team dat Thelin dit jaar huurde van Anderlecht - aan de orde.

Turkije

De Zweden vissen nu achter het net, omwille van te weinig financiële middelen klaarblijkelijk. En dus trekt Thelin naar Turkije.

Er was genoeg interesse voor de Anderlecht-spits - ook onder meer uit Duitsland - maar paars-wit wilde boter bij de vis. Of ze nu uiteindelijk ook de twee miljoen euro vangen die ze gehoopt hadden? Dat is nog onduidelijk. De deal zou volgende week beklonken worden.