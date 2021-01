Anderlecht-talent Rayane Bounida op visite in Barcelona bij familie Kluivert

Rayane Bounida, het spraakmakende Anderlecht-talent én influencer op Tiktok en Instagram deelde afgelopen weekend een opvallend kiekje op zijn sociale media.

De 14-jarige youngster van Neerpede spendeerde zijn nieuwjaar namelijk met niemand minder dan de familie Kluivert in Barcelona. Het is via zijn instagramkanaal dat een band ontstond met de jongste Kluivert, Shane (13), meldt Het Nieuwsblad. Beide hebben ze een enorm aantal volgers op sociale media en overschrijden ze elk de grens van 350.000 volgers.

Patrick Kluivert had de jongen en zijn familie uitgenodigd om samen met hen de jaarwisseling te vieren in Barcelona, waar zijn jongste telg speelt. Rayane Bounida deelde van die ontmoeting een foto op zijn instagramkanaal.