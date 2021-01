Extra dagje vrij voor Antwerp-spelers waar zoektocht om trainer verder gaat

De spelers van Royal Antwerp krijgen een extra dagje rust in afwachting van de resultaten van de covid-test.

Geen training deze morgen aan Deurne-Noord. De spelers van Royal Antwerp kregen een extra dagje vrij. Wel moesten ze zich vanmorgen aanmelden om de covidtests af te leggen, maar in afwachting van de resultaten besloot de club haar spelers wat extra rust te gunnen.

Nieuwe trainer

Waar het ook nog even op wachten is, is de naam van de nieuwe trainer. Het is nog niet duidelijk wie vanaf morgen de trainingen van de Reds zal leiden. Er zijn ondertussen al heel wat namen genoemd maar nog geen witte rook uit de schoorstenen van de Bosuil.

Zondag neemt Antwerp het op tegen KV Mechelen om 13:30 in het Afas Stadion.