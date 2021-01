Beslissing van de Disciplinaire Raad is gevallen, Club Brugge haalt slag binnen

De aanvallende middenvelder kreeg van het bondsparket aanvankelijk een schorsingsvoorstel van vier wedstrijden. Club Brugge ging niet akkoord, maar het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal maakte bekend dat ze het bondsparket in grote lijnen volgden. Club Brugge ging in beroep.

Het Disciplinair Comité wilde Hans Vanaken aanvankelijk voor vier speeldagen schorsen. Twee dagen schorsing en een boete van 2.000 euro voor de fout op Eupen-verdediger Andreas Beck en twee dagen schorsing voor de scheldpartij (kutrefs, kutregels, onnozelaars...) aan het adres van de scheidsrechters. De boete voor de uitlatingen lieten ze toen wel vallen.

In beroep

Club Brugge liet meteen na de uitspraak weten in beroep te gaan. De zaak werd dinsdag opnieuw behandeld. “We keuren de uitlatingen niet goed en kunnen begrip opbrengen voor een sanctie. Hans excuseerde zich hier eerder al voor. We gaan ervan uit dat indien er hiervoor een sanctie wordt uitgesproken -ongeacht het voorwaardelijk of effectief karakter - dit de standaard zal worden”, liet de landskampioen toen nog weten.

Nieuwe uitspraak

Ondertussen is het dossier opnieuw behandeld en Club Brugge haalt een kleine slag binnen. Een van de speeldagen schorsing wordt omgezet in een voorwaardelijke schorsing. Ook de boete werd met €500 verminderd. Tegen Genk zal de Gouden Schoen dus terug mogen aantreden.