Geen uitzondering voor het Belgisch voetbal, toch coronaboete als spelers of trainers uit rode zone niet in quarantaine gaan

Geen Vercauteren op de bank bij Antwerp komend weekend tijdens de match tegen KV Mechelen. De coach moet wel degelijk in quarantaine, desondanks de negatieve coronatests, want Rusland is een rode zone.

Tenzij Antwerp 10.000 euro boete wil betalen en Vercauteren zelf 750 euro, zal hij dit weekend thuis in quarantaine moeten blijven en de wedstrijd tegen KV Mechelen overslaan. Hoewel de coach voor vertrek in Rusland nog een negatieve Covid-test had afgelegd en na zijn test in België ook negatief bleek, moet hij toch in quarantaine.

Het was viroloog Marc Van Ranst die aan de alarmbel trok op twitter.



Meneer Vercauteren verbleef meer dan 48 uur in Rusland.

Rusland is een rode zone.

Een quarantaine van 7 dagen, met testing op d1 en d7 is verplicht, ook voor trainers.

Naar het werk gaan op dag 2 is geen goed signaal naar onze bevolking, @offical_rafc. https://t.co/rpdzHVf6DI — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) January 5, 2021

Antwerp reageerde meteen dat Vercauteren enkel op de club was om een bloedtest en nieuwe covid-test af te laten nemen en verder een online persconferentie had gehouden met de pers. Vercauteren was inderdaad ook niet aanwezig tijdens de training gisterenmiddag.

Maar het is dus duidelijk dat spelers die uit een rode zone komen, ook eerst in quarantaine zullen moeten, terwijl er eerst sprake was dat spelers die transfereerden dat eventueel niet hoefden te doen.