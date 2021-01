Assistent volgt Leko en geeft meer uitleg: "Uiteraard speelt geld een rol, maar ook de uitdaging"

Bij Antwerp zijn ze ook hun assistent-coach kwijt. Edward Still volgt Ivan Leko naar China. In S/V Magazine geeft hij wat meer uitleg over die keuze.

Het eerste wat bij iedereen opkomt: een keuze voor het geld. "Geld speelt uiteraard een rol. Dat ontkennen zou niet eerlijk zijn. Ik heb ook in andere sectoren gewerkt dan de voetbalwereld en ook daar ga je nadenken als je elders veel meer kan verdienen", zegt hij in het maandblad.

"Zoiets laat je nooit onverschillig, maar in dit specifieke geval was het zeker niet de belangrijkste reden om na te denken over de aanbieding. In de eerste plaats is er de ambitie van de club. We gaan meedoen voor de prijzen. Daarnaast sprak het avontuur me aan. Bovendien gaan we onze werkwijze in vraag kunnen stellen. Werkt die ook als de taalbarrière zo groot is en in een geheel andere cultuur?"

Still ziet het als een avontuur. "Het wordt één grote uitdaging. Zal onze aanpak op dezelfde manier aanslaan, of moeten we ons aanpassen? Ik heb me goed geïnformeerd bij meerdere mensen voor ik de beslissing nam. Ik onthoud vooral de volgende uitspraak: ‘Als je slaagt in China, dan verhoog je je kansen aanzienlijk om overal te slagen.’’