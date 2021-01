Bestuur Antwerp wil niet wijken voor fratsen, Vercauteren krijgt extra uitdaging mee

Didier Lamkel Ze bood gisteren zijn excuses aan en uiteraard zijn die er niet zomaar gekomen. De Kameroener wou eerst een transfer forceren, maar kwam - na een gesprek met het bestuur - ook tot de conclusie dat Antwerp zich niet zomaar laat chanteren.

Lamkel Zé 'hing het de laatste dagen meer uit' dan gewoonlijk. Hij sprak van een persoonlijk akkoord met Panathinaikos, kwam opdagen in een truitje van Anderlecht, bekladde de muren... Zelfs voor zijn doen was het erover. Antwerp liet hem echter duidelijk verstaan dat ze niet zullen zwichten voor zijn fratsen. Meer nog, ze maakten hem heel duidelijk dat er geen sprake van is dat ze hem nu laten gaan.

Wat Panathinaikos bood, was immers een peulschil in vergelijking met wat ze eerder voor hem dachten te krijgen. Zijn fratsen hebben echter ook de serieuze clubs bereikt en niemand wil er momenteel zijn handen aan branden om een deftige transfersom neer te leggen.

Bij de onderhandelingen met Frank Vercauteren kwam het onderwerp Lamkel Zé ook ter sprake en het bestuur vroeg hem er - in de mate van het mogelijke - alles aan te doen om hem professionalisme bij te brengen. Een grote uitdaging, maar Vercauteren heeft ervaring met een jongen als Anthony Vanden Borre, die hij ook weer op niveau kreeg.