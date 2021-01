Kompany over vertrek Van Eetvelt en Vercauteren naar Antwerp: "Ik ben blij voor hem, zeker als we een paar punten voor kunnen blijven"

Vincent Kompany heeft er een rustige voorbereiding opzitten met zijn ploeg. Nochtans was er boven zijn hoofd weer een verandering. Maar daar houdt hij zich niet mee bezig.

Karel Van Eetvelt besliste zelf om te vertrekken. "Kijk, ik heb een positieve relatie met Karel. Maar mijn voordeel nu is dat alles duidelijk is. Ik ben geen aandeelhouder of speler meer. Toen ik trainer werd, wou ik een 'pure rol'. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat ik me enkel op mijn kern kan concentreren. En wat er gebeurde? Ik hoop dat ze als volwassenen wel een gesprek gehad hebben en gedaan hebben wat het beste is voor de club", aldus Kompany.

Dan maar over Frank Vercauteren. Die is weer onderdak nadat hij moest vertrekken nadat Kompany zijn rol als trainer op zich nam. "Ik ben blij voor hem. Ik onthou vooral de man die me begeleid heeft toen ik net uit de Acedemy kwam en de man die me geholpen heeft bij mijn eerste stappen als coach. Het is een persoon waar ik heel veel respect voor heb. En ik zal nog blijer voor hem zijn als we enkele punten boven hen kunnen blijven", grijnsde hij.