Cullen steekt de loftrompet over coach Kompany en ziet hoe Anderlecht de mosterd haalt bij drie Europese topclubs

Vincent Kompany lijkt RSC Anderlecht dan toch op het goede spoor te hebben gegidst. De aanpak van de paarswitte T1 werd al vaak geprezen binnen de club en lijkt nu eindelijk ook zijn vruchten af te werpen. Ook zomeraanwinst Josh Cullen is danig onder de indruk.

De Ierse middenvelder ziet hoe Kompany zich laat inspireren door absolute topclubs. "Hij wil de beste zijn en wil die mentaliteit aan iedereen doorgeven. Hij geeft ons voorbeelden van andere clubs inzake pressing. Daarom kijken we bijvoorbeeld naar beelden van Liverpool", klinkt het in The Daily Mail.

"Als we van achteruit spelen, dan kijken we naar Manchester City. Als we diep moeten terugzakken, dan kijken we hoe Atlético Madrid dat aanpakt. Kompany beseft maar al te goed dat we niet zo goed zijn als pakweg City of Liverpool, maar hij wil iedereen pushen om beter te worden en daarom kijken we voor bepaalde fases naar die ploegen.”

Lofzang

"Hij heeft alles om een topper te worden, en hij is bovendien ook nog eens een geweldige kerel naast het veld. Je kan ook bij hem terecht om over andere zaken te praten. Sinds de eerste dag dat ik hier ben is hij bezig met het creëren van een geweldige cultuur om iedereen naar een hoger niveau te duwen.”