Twee jaar geleden voor 15 miljoen euro naar Premier League, nu op weg naar België: een ideale versterking voor ambitieuze club?

Het gaat hard met de teams in de Jupiler Pro League op de transfermarkt. Na onder meer Bas Dost en Andy King is er opnieuw een man met toch wel wat naam en faam op weg naar onze vaderlandse competitie.

Andy King krijgt er namelijk iemand bij die hij nog kent van bij Leicester City, want ook Filip Benkovic is op weg naar Den Dreef in Leuven. De Kroatische centrale verdediger zou door OHL gehuurd worden van The Foxes.

Benkovic staat nog steeds te boek als een groot talent. In de zomer van 2018 kwam hij over van Dinamo Zagreb naar Leicester voor niet minder dan 14,5 miljoen euro. Heel veel kansen kreeg hij daarna wel nog niet bij de club.

Na uitleenbeurten aan Celtic en Bristol werd hij enkele maanden geleden uitgeleend aan Cardiff, maar nu gaat Leicester City hem daar terughalen en meteen stallen bij OH Leuven. In Engeland en Schotland - ook Celtic wilde hem graag opnieuw inlijven - is dat een zekerheid.

King zou er mee moeten voor zorgen dat de 23-jarige centrale verdediger zich beter op zijn gemak zal voelen in België en zo opnieuw vertrouwen kan tanken na toch wel een aantal moeilijke periode in zijn carrière.

Bij Cardiff kwam hij tot 70 speelminuten de voorbije drie maanden, in België zou hij mogelijk op meer speelmogelijkheden kunnen rekenen. Al is het natuurlijk de vraag hoe het zit met zijn matchritme na maanden zonder wedstrijd ...

Sowieso: zijn marktwaarde op Transfermarkt is op een dikke twee jaar van 11 miljoen euro naar 5 miljoen euro gegaan. Het is dus tijd voor Leicester City dat hij dat bedrag opnieuw gaat opkrikken, want in 2023 is hij einde contract.