Het Genks succesrecept overhaalde erg gewild Amerikaans toptalent: "De keuze was makkelijk"

KRC Genk ging op zaterdag verrassend onderuit op het veld van KV Kortrijk. Een kleine deuk in het harnas van de fiere Limburgers, die dit seizoen worden getipt als dé concurrent in de titelstrijd met Club Brugge.

Blauw-wit zette hun ambities nog eens in de verf in de wintermercato door Amerikaans international Mark McKenzie voor 4,5 miljoen euro weg te halen bij Philadelphia Union. Dat mag toch wel een kleine stunt genoemd worden, want er was veel interesse voor de centrale verdediger.

Het was uiteindelijk de reputatie die KRC Genk de laatste jaren heeft opgebouwd die de doorslag gaf. "Toen ik hoorde dat Genk interesse, was ik meteen enthousiast. Het is een club die spelers beter maakt en ze nadien verkoopt aan grotere clubs", zegt Mckenzie op de website van zijn ex-club.

"We moeten eerlijk zijn, er zitten nog hiaten in mijn spel en bij Genk weten ze wat er nog beter kan en waar ik de ploeg al wat kan bijbrengen. Ze volgden mij al een hele tijd en de keuze was makkelijk."