Kompany schiet uit zijn sloffen en krijgt zelfs geel: "Voor wat het waard is: ik vind deze ref één van de beteren"

Zelden Vincent Kompany zo uit zijn krammen zien schieten als toen die penalty gefloten werd in de slotfase tegen OHL. "Hij kan er niks aan doen! Hij loopt er gewoon tegen", hoorden we hem schreeuwen. Achteraf wou hij er niet meer dieper op ingaan.

"Ik heb geen al te grote analyse te geven", begon hij zijn betoog. "Ik kan mijn spelers niks verwijten. Ze hebben alles gegeven. Op bepaalde momenten was het leuk om als coach aan de zijkant te staan. In de uitvoering heb ik heel veel teruggezien van wat we voorbereid hebben. En ja, dan is het zuur als zoiets gebeurt in de laatste vijf minuten."

Kompany kreeg zelfs geel voor zijn tirade. "Het is emotie en dat is niet makkeliijk te beheersen. We geven alles voor deze sport hé. Ik heb nu niks te winnen om de match te herspelen op niveau van de arbitrage. En voor wat het waard is: ik vind deze ref één van de beteren in de competitie. Als er één schuldige is aan deze nederlaag, dan is het de keeper van Leuven met die prachtige save", grijnsde hij.

Killian Sardella, die de fout maakte, wou hij ook niks verwijten. "Dit doet natuurlijk pijn bij hem, maar zo leer je. Zijn prestatie tegen Henry en Mercier was exceptioneel. Hij speelt een heel goeie match."