Brys spreekt nog steeds over bescheiden doelstelling: "Zou niet gepast zijn om nu praat te verkopen"

We gaan het Marc Brys na de maand januari nog eens vragen, want nu wil hij er toch geen antwoord op geven. Of OHL niet een stuk hoger moet mikken dan een "rustig seizoen doormaken". Op dit moment is het antwoord toch telkens "nee".

OH Leuven staat vierde, maar Brys wil zelfs nog niet mikken op play-off 2. "We staan nu vierde, maar dat is een vertekend beeld. Je moet maar eens rond ons kijken hoeveel ploegen er dichtbij staan. En onderaan blijven ze ook maar punten pakken. Dus ja, onze doelstelling blijft hetzelfde", aldus de T1 van OHL.

32 punten na 20 matchen, dan zou je toch die doelstelling eens mogen bijstellen. "In januari zijn er gewoon heel veel punten te verdienen of te verliezen. Het zou ongepast zijn als wij nu praat gaan verkopen. Maar we gaan alles extra natuurlijik ook niet laten liggen."

Brys wou niet hoog van de toren kraaien na de match tegen Anderlecht, want die had uiteraard anders kunnen uitdraaien. "In de eerste helft ontwikkelden we nog een hoog tempo en waren we ook dreigend. De tweede helft was vooral voor Anderlecht en we zijn er nooit meer uitgeraakt. Het was standhouden. En ja, dan pakken we nog de winst na een geweldige inspanning van Mathieu (Maertens). En de penalty was uiteraard terecht!"