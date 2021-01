De weg richting uitgang van Michel Vlap: eergierige Nederlander kreeg klap na klap en kan positivisme niet meer opbrengen

Als Anderlecht er nog in slaagt om Peter Zulj, Zakaria Bakkali en Ognjen Vranjes weg te krijgen, dan houdt het een kern over die gemiddeld 21,9 jaar oud is. Daarin geen enkele dertiger en ouderdomsdeken zou de 29-jarige Adrien Trebel worden... De 23-jarige Michel Vlap is zelfs overbodig.

Anderlecht kon al Antonio Milic aan Lech Poznan slijten en verbrak het contract met verdediger Derrick Luckassen. Ook de 23-jarige Michel Vlap wil vertrekken. Is het toevallig dat Milic, Zulj, Vranjes en Vlap allemaal tot hetzelfde vriendenclubje binnen de kern behoren? Niet helemaal. Uiteraard hebben hun prestaties daar ook mee te maken, maar de sfeer die binnen dat groepje heerste, was ook niet echt positief.

Vriendenclubje

Ze waren allemaal ongelukkig omdat ze niet meer aan spelen toekwamen of komen en lieten dat ook duidelijk merken. Binnen Neerpede viel te horen dat ze elkaars moraal naar beneden haalden. Dat weerspiegelde zich ook op training en dat heeft Vlap een paar schuiven doen zakken.

Vincent Kompany heeft op drie dagen twee keer herhaald wat hij wil zien: vechtlust, nederigheid en intensiteit. Vlap scoort op die drie principes minder dan bijvoorbeeld Ait El Hadj en Mario Stroeykens, respectievelijk 18 en 16.

21,9 jaar oud gemiddeld... Dat is gerekend over 29 spelers! Dat is héél jong. Vlap met zijn 23 zou in elke andere club een deel van de kern zijn, maar van een 23-jarige wordt bij Anderlecht ook verlangd dat hij een leider is. En dat hij positiviteit uitstraalt. Vincent Kompany was snel om het penalty-incident met Nmecha te begraven, maar het is wel blijven hangen.

Eergevoel

Kompany laat de laatste vier weken ook geen kans voorbijgaan om te benadrukken dat er niemand in zijn kern bovenuit steekt. Dat het niveau gelijk is. Dat Vlap - die toch al wat watertjes doorzwommen heeft - gelijkgesteld wordt met tieners... dat steekt. Vooral omdat hij andere opties had toen hij voor 7 miljoen bij Heerenveen werd weggehaald.

De Nederlander kent die cultuur niet, want in Nederland mogen beslissende spelers iets meer in de kleedkamer. In zijn laatste seizoen in Nederland liet hij 16 goals en 6 assists optekenen. In een slecht seizoen als het vorige kwam hij nog aan 10 goals en 3 assists. Hij meent dus dat hij eens langer zijn kans moet krijgen, maar hij ligt duidelijk niet meer in de bovenste schuif bij Kompany. De Nederlander kreeg twee keer twee opeenvolgende wedstrijden en daarna belandde hij op de bank en nu zelfs in de tribune. Dat heeft zijn eergevoel hard geraakt.

Marktwaarde

Maar wat moet Anderlecht er nu mee? Als hij nog lang buiten de wedstrijdkern gelaten wordt, zakt zijn marktwaarde nog verder. Die is enkel maar gezakt van toen hij bij Anderlecht aankwam. Bij Heerenveen stond die nog op 8 miljoen. Bij het bestuur zien ze het ook maar met lede ogen gebeuren. Er is al zoveel geld over de balk gesmeten...