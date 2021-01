Verrassende uitspraak over speler KV Mechelen: "Ik heb hem altijd een speler voor Anderlecht gevonden"

Geoffry Hairemans heeft helemaal zijn draai gevonden bij KV Mechelen. Niet toevallig zijn de Kakkers punten beginnen verzamelen sinds Hairemans de weg naar doel makkelijk vindt. Ex-trainer Bart Wilmssen is altijd fan geweest.

Wilmssen had Hairemans bij Dessel Sport onder zijn hoede. "Geoffry is een echte straatvoetballer, bij wie het balletje aan de voet plakt. Dat hij nu ook beslissend is, ligt aan de omstandigheden. Geoffry is altijd zeer aanwezig geweest met zijn hoekschoppen en stilstaande fases. Hij zet nu een reeksje statistieken neer, maar die doelpuntenmachine zal ook weer eens stilvallen. Dat verandert hem niet als speler", zegt hij in GvA.

Hij wil zelfs verder gaan. “Als ik zie welke weg hij heeft afgelegd, van 'gebuisd' bij Lierse tot de subtop in eerste klasse, dan zeg ik: chapeau. Door zijn balvastheid en ­traptechniek heb ik hem altijd een speler voor Anderlecht gevonden. Ik vergelijk hem met types als Degryse en Walem. Mits de nodige ondersteuning en voldoende vertrouwen - dat laatste kreeg hij van ­Bölöni te weinig - kan hij het niveau van Anderlecht aan.”