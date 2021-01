OFFICIEEL: Het is zover: De Laet heeft zijn contract bij Antwerp verlengd: "Clubiconen zijn er om te koesteren"

Ritchie De Laet heeft zijn nieuw contract gekregen. De 32-jarige verdediger tekende meteen bij voor 2,5 seizoenen, tot 2023 dus.

"Clubiconen zijn er om te koesteren", schrijft The Great Old. "Royal Antwerp FC is dan ook verheugd om aan te kondigen dat het met Ritchie De Laet een principeakkoord heeft bereikt voor… 2,5 jaar! Morgen wordt alles geofficialiseerd en zo zal Ritchie De Laet, die in 2006 in het eerste elftal debuteerde, tot eind juni 2023 onze Rood-Witte kleuren verdedigen."

De Laet was even bezorgd omdat het maar bleef aanslepen, maar nu kwam het toch in een stroomversnelling. De Laet speelt sinds 2019 voor de club waar hij zijn jeugd doorbracht. De fans zullen het nieuws alvast met gejuich onthalen.