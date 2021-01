In kannen en kruiken: Antwerp is belangrijke pion van vorig seizoen kwijt

Ritchie De Laet kreeg een contractverlenging, met Gouden Schoen Lior Refaelov wordt gesproken. Maar er zijn ook andere verhalen op Den Bosuil.

Zo gaat Antwerp afscheid nemen van de Portugese winger Ivo Rodrigues. Hij trekt terug naar zijn eigen land, weet Het Nieuwsblad.

De deal met hekkensluiter Famalicao is zo goed als rond met de speler die eind dit seizoen einde contract is bij The Great Old.

3,5 seizoenen

Hij kan er een contract tekenen voor 3,5 jaren, het is enkel nog wachten op de handtekeningen. Rodrigues was vorig seizoen nog een belangrijke pion, maar kwam daarna in onmin met Leko én onderging ook een operatie.

Nu is het dus definitief einde verhaal voor hem bij Antwerp. Mogelijk gaat stamnummer 1 ook nog de markt op aan inkomende zijde op zoek naar aanvallende profielen, al speelde Rodrigues geen minuut in de Jupiler Pro League.