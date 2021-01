Bij KV Oostende slaat het coronavirus hard toe. De kustploeg wil niet zeggen hoeveel spelers en wie besmet is, ook al circuleren de namen van vier spelers.

KV Oostende maakte het nieuws donderdagavond bekend op haar website, maar wil niet in detail treden. In diverse kranten worden vier spelers genoemd: doelman Guillaume Hubert, verdedigers Brecht Capon en Arthur Theate en middenvelder François Marquet. Marquet testte vorige week ook al positief.

"Meerdere kernspelers hebben gisteren positief getest op COVID-19", legde voorzitter Gauthier Ganaye uit op de clubwebsite. "We maken niet bekend hoeveel spelers, noch de namen van de spelers die positief hebben getest, ongeacht de artikels die nu verschijnen. De huidige berichtgeving in de pers blijft dan ook speculatie.”

“Het enige wat we kunnen bevestigen is dat we zaterdag 11 spelers op het veld zullen hebben en 7 op de bank. Alle spelers en staf hebben een enorm verlangen om revanche te nemen op deze tegenstander. We zijn meer dan ooit een team en we zijn klaar voor de strijd! Kom op KVO!"

KV Oostende speelt zaterdag in de Jupiler Pro League in eigen huis tegen KV Kortrijk.