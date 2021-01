Refaelov heeft ook contractnieuws te melden na zijn winst van de Gouden Schoen

Lior Refaelov zijn contract loopt eind dit seizoen af, maar een Gouden Schoen kan je toch niet laten vertrekken als hij wil blijven? Hallo Gheysens en D'Onofrio? Niet nodig, want Refaelov had er zelf al nieuws over te melden.

Refaelov zei meteen na zijn verkiezing dat het heilig vuur nog brandt en dat hij nog ambitie heeft om twee à drie seizoenen door te gaan. De 34-jarige aanvallende middenvelder zou die graag bij Antwerp doorbrengen. "Ik denk dat de voorzitter en Luciano D'Onofrio blij zullen zijn om met mij samen te zitten nu", lachte hij. Maar die onderhandelingen zijn al begonnen. "We hebben al gesproken", knikte Refaelov. "De komende week of weken zal er wel een akkoord uit de bus vallen. We zaten al op dezelfde golflengte en het gaat de goeie kant uit."