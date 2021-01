Francky Dury ziet uitwedstrijd in Beveren wel zitten: "In eigen huis is het moeilijk om goed voetbal te brengen"

Voor Francky Dury en Zulte Waregem is de storm wat gaan liggen de afgelopen weken. Na een sterke reeks van 12 op 15 hebben ze zich veilig in de middenmoot genesteld. Al wil coach Francky Dury niet dat de spelers op hun lauweren gaan rusten nu.

Waasland-Beveren is op papier zeker geen onhaalbare kaart voor Zulte Waregem. Dat het goede voetbal soms achterwege blijft, beseft Dury ook nog. "Maar thuis goed voetbal brengen is lastig door de gekende omstandigheden (lees: erbarmelijk veld). Het is belangrijk dat we vooral gewonnen hebben de afgelopen weken", klinkt het.

Op verplaatsing goed voetbal spelen moet dan wat beter lukken voor Essevee. "En dat doen we niet slecht vind ik. Tegen Antwerp en Gent lieten we goede dingen zien en tegen Epen waren we het meeste aan de bal", herinnert hij zich. "Maar Waasland-Beveren kan ook goed voetbal brengen? Koita is met 7 doelpunten een zeer gevaarlijke speler", weet de trainer van Zulte Waregem.