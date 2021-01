Franky Vercauteren eindelijk op het veld: "Natuurlijk heb ik veel werk"

Franky Vercauteren gaf vandaag zijn eerste echte persconferentie voor Antwerp. Dit ter voorbereiding van de wedstrijd tegen AA Gent van komende zondag.

"Ik ben blij om eindelijk op het trainingsveld te staan. De communicatie verloopt zo veel vlotter en je kan beter je instructies en aanwijzingen doorgeven." Zo begon Franky Vercauteren zijn eerste echte persconferentie als trainer van Antwerp.

Vorige week was hij nog veroordeeld tot in quarantaine te blijven zodat hij niet op het trainingsveld kon staan en ook niet langs de zijlijn in de wedstrijd tegen KV Mechelen.

"Ik wil hier allereerst verder bouwen op de fundamenten die er al zijn. Natuurlijk ga ik zaken veranderen en andere accenten leggen. Maar de tijd is kort en we gaan dit stap per stap bekijken."

"Natuurlijk heb ik nog veel werk!" (lachend)

AA Gent

"AA Gent is een goede tegenstander. Ik weet wat hun kwaliteiten zijn, wie hun bepalende spelers en wat hun ambities zijn". Franky Vercauteren gaf aan dat hij Hein Vanhazebrouck goed kent maar Hein hem evengoed ook. "Het is geen plan om elkaar te verrassen. Het is geen duel Franky vs Hein of Hein vs Franky. Zij willen winnen en wij ook! Zo simpel is het!"

