OFFICIEEL Royal Antwerp ziet speler naar competitie in eigen land vertrekken

De 25-jarige Portugees Ivo Rodrigues verlaat Royal Antwerp FC en gaat voor het Portugese FC Famalicao spelen.

Royal Antwerp FC bereikte een overeenkomst met de Portugese club voor een definitieve en onmiddellijke overgang van Ivo Rodrigues.

De Portugees speelde 85 wedstrijden voor The Great Old. “We bedanken Ivo voor al zijn inspanningen voor onze club en wensen hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière”, schrijft Antwerp op de website van de club.

De 25-jarige Portugees zat sinds de zomer van 2018 bij Antwerp. Hij speelde 75 matchen voor de club en scoorde daarin 9 doelpunten en gaf ook 9 assists. Door blessures kwam hij niet tot spelen toe.