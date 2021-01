Update: KV Kortrijk weerlegt berichtgeving omtrent vertrek Vanderhaeghe

Het contract van Yves Vanderhaeghe bij Kortrijk loopt af aan het einde van het seizoen. De club meldde het nog niet op haar officiΓ«le kanalen, maar het Nieuwsblad weet dat er voor Vanderhaeghe geen verlengd verblijf inzit. Luka Elsner zou vanaf volgend seizoen de coach van de Kerels worden.

UPDATE 08:50u KV Kortrijk maakt via de officiële kanalen duidelijk dat de berichtgeving omtrent het niet verlegen van Vanderhaeghe manifest onjuist is. "Er is nog geen enkel overleg, laat staan enig akkoord over de invulling van het hoofdtrainerschap voor het volgend seizoen. De club wil zich volledig focussen op de belangrijke competitie- en bekerwedstrijden die voor de deur staan", klinkt het.

In november 2018 begon Yves Vanderhaeghe (50), na omzwervingen bij Oostende en AA Gent, aan zijn tweede ambtstermijn als T1 van Kortrijk. Daar komt na dit seizoen dus een einde aan. Zijn contract loopt af en wordt niet verlengd.

Luka Elsner, een 38-jarige Sloveen, wordt zijn opvolger. Luka Elsner liet met Union in het seizoen 2018/2019 erg fraai voetbal zien. Hij vertrok naar de Ligue 1, maar werd bij Amiens eind september de laan uit gestuurd. Sindsdien zit hij zonder club.

KV Kortrijk staat op een knappe achtste plaats in het klassement. Zaterdagmiddag gaan ze op bezoek bij KV Oostende.