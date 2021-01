Nog meer miserie bij Anderlecht: Ook oefenmatch draait volledig verkeerd uit

Anderlecht verloor vrijdag van Eupen, de versterkte beloftenploeg ging onderuit tegen Union Saint Gilloise. En daar was meer miserie dan verwacht.

Union won de oefenpot met 1-0. Het doelpunt kwam van Dante Vanzeir die profiteerde van een enorme blunder van Warner Hahn, de nieuwe Nederlandse doelman van RSC Anderlecht.

Anderlecht speelde met heel wat jongens van het A-team, waaronder Trebel, Bundu, Dauda, Arnstad, Stroeykens, Cobbaut en Mykhaylichenko. Na de rust draafden nog enkele spelers van de U21 op.

Nog meer ellende was er voor Trebel. Die viel net voor de rust geblesseerd uit na een schuiver. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk, maar hij kon niet verder. Het was voor Trebel zijn eerste match na zijn blessure.