Hayen windt er geen doekjes om na overnemen rode lantaarn: "Ik zal morgen met bestuur praten en ik zal hard zijn"

Nicky Hayen zag zijn spelers met zware cijfers tenonder gaan tegen Zulte Waregem. Bovendien won Moeskroen tegen Racing Genk waardoor ze in Beveren de rode lantaarn overneemt. Achteraf was hij dan ook zeer gefrustreerd.

Nicky Hayen had na de wedstrijd al de kans gehad om de doelpunten te analyseren. "Om mee te lachen, of beter gezegd: om je groen mee te lachen. Een slechte uittrap, fases waar we zo vaak op trainen, nonchalance langs onze kant... De spelers hebben me teleurgesteld", zucht de coach van Waasland-Beveren.

Hard voor spelers en bestuur

Na een sterke reeks is Waasland-Beveren opnieuw weggezakt in het klassement naar de laatste plaats. Het water staat Nicky Hayen ondertussen aan de lippen, maar hij steekt de schuld niet op zichzelf. "Ik moet in de spiegel kijken, maar de spelers ook. We komen de tweede helft goed uit de kleedkamer maar we geven dan te veel druk weg."

"Opgeven staat niet in mijn woordenboek, ik zal alles doen om deze club naar veiligere oorden te brengen. Maar ik zal morgen met de spelers en mensen van hierboven spreken en ik zal hard optreden."

Hayen koos voor maar liefst 5 nieuwe spelers tegenover vorige wedstrijd en liet Bastiaens en Vieira debuteren achterin. Wat vond hij van zijn wedstrijd? "Twee nieuwe verdedigers en we slikken 5 doelpunten. Ik had op voorhand gezegd dat we voor ervaring en coaching zouden gaan, weinig van gemerkt", vindt hij.

Transfers

Wat hij zal zeggen tegen het bestuur lijkt ook al duidelijk. "Iedereen rondom ons versterkt zich en doet transfers. We zijn drie matchen ver in een maand waarin er zeven matchen zijn. Na januari moet je ook geen transfers meer doen...", zucht hij.

Ploeg moet niet top spelen tegen ons om met overwinning te gaan lopen. Groep omt twede helfd wel scherp naar buiten en maken kans om terug in de match te komen maar we geven dan zoveel ruimte weg... Moeskroen wint dan waardoor je nu laatste staat. Wordt een wedstrijd met enorm veel druk tegen Moeskroen