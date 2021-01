Wouter Vrancken ziet hoe het tij gekeerd is na zege in Charleroi: "Twee maanden geleden was die laatste bal binnengegaan"

Na een start waarin zowat alles misliep wat er kon misliepen, rijft KV Mechelen nu de punten bij elkaar. 12 op 12 en de degradatiezorgen zijn ineens ver weg. Wouter Vrancken kon je na het laatste fluitsignaal tot buiten het stadion horen schreeuwen van vreugde.

"Heel content met wat ik gezien heb", zei een duidelijk opgeluchte Vrancken. "Het was moeilijk, want de omstandigheden waren niet normaal. We moesten ons dus aanpassen. We konden onze sterktes niet benutten, maar mijn spelers hebben getoond dat ze er hun hoofd willen voorleggen."

"In de eerste helft kwamen nog te veel mensen in de bal. De tweede helft zochten we meer de ruimtes en dat heeft een verdiende treffer opgeleverd. Al komen we wel nog goed weg op het einde. Twee maanden geleden was die bal nog binnen gegaan."

Ik ben benieuwd naar het aantal blessures na de maand januari

De staat van het besneeuwde veld liet weinig goed voetbal toe. "Het is niet goed om op dit veld te spelen. Zeker voor zo'n drukke periode. Dit was niet goed voor de spieren. Ik ben benieuwd naar het aantal blessures na de maand januari. Maar daar heb ik niet over gesproken voor de match, want we moesten toch aan de bak. We zaten van het eerste moment goed in de match. We hebben heel veel mentaliteit getoond. Het was gewoon een hele mooie collectieve prestatie."

Voor Mechelen is het de vierde zege op rij. "Het gaat niet enkel om vertrouwen. Als je die kleine fouten vermijdt, zoals gele en rode kaarten, dan pak je die punten. Kwaliteit hebben we altijd getoond, maar we maakten te veel individuele fouten."