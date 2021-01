Hayen en Heymans gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Onbegrijpelijk, tegenstander moet niet top zijn om tegen ons te winnen"

Daan Heymans kon zich tijdens de 1-5 nederlaag tegen Zulte Waregem maar heel weinig laten zien voor Waasland-Beveren. Achteraf was hij dan ook erg teleurgesteld en gefrustreerd, zeker aangezien ze in Beveren nu ook de rode lantaarn overnemen.

"Het is moeilijk om te beschrijven hoe teleurgesteld ik ben", opent Heymans. "We starten goed maar maken te veel individuele fouten. Zulte moest niet op zijn sterkste zijn om ons te kloppen, dat mag niet gebeuren in eigen huis", klinkt het. Een uitspraak die coach Nicky Hayen enkele minuten later nog eens herhaalt.

De aanvallende middenvelder beseft heel goed dat de club in een lastig parket zit en wil meteen komaf maken met de traditionele perspraatjes. "Ze zeggen altijd dat we naar onszelf moeten kijken en niet naar de tegenstander. Maar nu moeten we echt wel beginnen hopen dat de anderen punten laten liggen. Je hebt meer punten nodig dan vroeger om zeker te zijn van de redding, er zijn geen slechte ploegen dit seizoen."

Volgende wedstrijd naar Moeskroen

Waasland-Beveren heeft niet veel tijd om stil te staan bij deze verliespartij want dinsdag trekken ze naar Moesrkoen. Daar verliezen zou wel eens heel slecht kunnen zijn voor het vervolg van de competitie.

"Ze zitten in de flow nu", verwijst Heymans naar de overwinning van Moeskroen tegen Racing Genk. "Toen ze naar hier komen zaten wij in de flow en wonnen we. Nu is het aan ons om die flow te doorbreken. Druk? Punten moet je sowieso pakken, ook aan het begin van het seizoen. Druk is gewoon geen leuk woord", concludeert hij.