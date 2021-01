Vanderhaeghe over heisa rond zijn positie: "Het was precies Derde Wereldoorlog, ga rond de tafel zitten met de club"

Het was vrijdagochtend schrikken voor Yves Vanderhaeghe. Ineens moest hij in Het Nieuwsblad lezen dat KVK volgend seizoen zonder hem verder gaat. Bij KVK spreken ze tegen dat hierover een beslissing is genomen. "Waar rook is, is vuur", redeneerde Vanderhaeghe in een eerste reactie.

Ook vond hij het nogal straf uitgedrukt dat hij 'gedumpt' zou worden, aangezien zijn contract afloopt en Kortrijk dus het recht heeft met een andere trainer een akkoord te sluiten. Vanderhaeghe is inmiddels dieper ingegaan op de situatie rond zijn persoon. "Ik heb algemeen manager Matthias Leterme vrijdagochtend gehoord. Hij heeft me verteld dat er onwaarheden in de krant stonden."

Geen enkele job zo veelbesproken

Kortrijk is dus nog niet rond met Elsner, maar er is misschien wel iets van aan? "Ik ken het wereldje, we zien wel. Je kan ook niet veel zeggen over dingen die boven uw hoofd beslist worden. Welke trainer gaat er komen, wie moet er vertrekken: dit is de enige job die zo veelbesproken is. In geen enkele andere sector wordt zoveel over een functie gediscussieerd."

Eventueel slecht nieuws kan hij wel aan, verzekert Vanderhaeghe. "Ik vind wel dat ze het mogen melden aan mij als het zo is. Ik ben daar man genoeg voor." Nu is het wel een stormpje dat heel wat commotie heeft veroorzaakt. "Het was precies de Derde Wereldoorlog."

Nog een vaststelling: midden januari hebben KVK en zijn huidige coach nog niet gepraat over een contractverlenging. "Wij hebben dat nog niet aangekaart verhaal, omdat we bezig zijn met het verhaal dat we nu aan het schrijven zijn. Als ik op de club kom, gaan we wel rond de tafel zitten en dan zal ik wel zien of het verhaal bevestigd wordt of ze toch met mij verder willen."

Signaal van de club

Wat wil hij zelf? "Ik voel me goed in Kortrijk, maar het is aan de club om een signaal te geven. Ik kan niet de vragende partij zijn en zeggen: 'Wil je mijn contract verlengen?' Ik denk dat het zo niet werkt. Ik weet niet of het al gebeurd is dat een sportief directeur ziet dat het contract van zijn trainer afloopt en er in december nog niet mee praat. Ik heb er mij nog geen vragen bijgesteld. Nu wel een beetje."

Sowieso is het van belang dat Vanderhaeghe en zijn spelers dit seizoen goed afwerken. "Ik heb meteen naar hen toe gecommuniceerd dat ik nergens van wist. Het is onze opdracht om strijdlust naar voren te brengen. Ik denk wel dat ik hiervoor een goeie trainer ben. Ik wil elke match winnen en dat blijven uitstralen naar de groep. Ik doe verder met mijn werk zoals altijd en dan zullen we wel zien of mijn contract verlengd wordt."