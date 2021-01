Charleroi moet zonder Teodorczyk op Anderlecht spelen

Sporting Charleroi kan morgen geen beroep doen op Lukasz Teodorczyk. De ex-goalgetter van Anderlecht is ziek en geeft forfait.

Karim Belhocine moet heel wat spelers missen voor het duel van dinsdagavond op RSC Anderlecht. Steeven Willems, Ivan Goranov, Ken Nkuba, Gojko Zajkov en Christophe Diandy zijn er door blessures niet bij. Ook Lukasz Teodorczyk zal niet van de partij zijn. De ex-spits van Anderlecht is ziek.

“Heeft Vincent Kompany verklaard dat Charleroi een goed georganiseerde ploeg is, die uitstekend de tegenaanval hanteert? Hij is niet de eerste die dat zegt, dus zal het wel waar zijn. Ik vind echter dat ons spel ook andere eigenschappen bezit”, zei Karim Belhocine op de persconferentie die via Zoom verliep.

De opdracht is simpel na drie nederlagen. “Gewoon een doelpunt meer maken dan de tegenstander. Wij moeten defensief onze soliditeit en offensief onze efficiëntie terugvinden. Succes is een abstract begrip. Dat cultiveer je, dat dwing je af. We moeten positief blijven en werken. Alleen op die manier kan het succes ons weer toelachen.”