🎥 Rode kaart kantelpunt in STVV-OHL: "Scheidsrechter beslist resultaat"

Ook in STVV-OHL was een scheidsrechterlijke beslissing voer voor discussie. De rode kaart van Ngawa was het kantelpunt in een boeiende partij, des te meer omdat STVV in de daaropvolgende fase meteen kon scoren.

En zo kon OHL ook deze keer niet winnen op bezoek bij STVV, tot ergernis van Marc Brys. "Het kantelpunt is die vermeende rode kaart", kaartte Brys aan in zijn analyse. "Hij gaat niet naar de man, dit is een totaal ander verhaal dan wat Lawrence vrijdag deed bij Anderlecht. "Suzuki wordt niet geraakt, maar speelt het natuurlijk goed. Geel had eventueel gekund voor agressief ingrijpen, maar een rode kaart is het absoluut niet", aldus Brys.

"En dan wordt uit die vrije trap ook nog gescoord. Met tien mensen en 2-1 achter, dan weet je gewoon dat de wedstrijd bijna gespeeld is."

"Het is dus duidelijk dat ik enorm ontevreden ben met het resultaat en ik vind dat de scheidsrechter het resultaat beslist heeft. Al zag ik ook dat we nog goed zitten, want de teamspirit en overgave die we in de tweede helft nog toonden, was bewonderenswaardig", besloot de Antwerpenaar.