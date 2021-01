Het incident te veel: Cercle Brugge zet Kylian Hazard uit de kern

Cercle Brugge zit in de hoek waar de klappen vallen. Na een prima seizoensstart zakte het volledig weg naar een gedeelde laatste plaats. De degradatiekoorts zorgt ook voor enkele strubbelingen binnen de kern zo blijkt.

Hazard werd zondag tegen Standard tot zijn groot ongenoegen vervangen door zijn coach Paul Clement. Dat broer van Eden en Thorgan kon niet verkroppen dat niet de zwakke Musaba, maar wel hij naar de kant werd gehaald en er vond een incident plaats.

Voor het bestuur was het de druppel, nadat Hazard in november al eens drie weken uit de selectie gezet toen hij het niet zo nauw nam met de discipline. Op een persconferentie bleef T1 Paul Clement nog wat op de oppervlakte wat er nu precies met Hazard gaat gebeuren bij groen-zwart.

“Dit is een zaak tussen werkgever en werknemer. Eerstdaags moet beslist worden of hij al of niet met de B-kern moet trainen. Hazard heeft nog een contract van anderhalf jaar bij Cercle. Zijn vrouw is zwanger en hij wil momenteel liever in België blijven", klonk het.