Joao Klauss legt uit waarom hij voor Standard en niet voor KV Mechelen koos

Joao Klauss speelt morgen met Standard tegen KV Mechelen, de andere ploeg uit de Jupiler Pro League die interesse voor hem vertoonde.

Standard wist Joao Klauss bij Hoffenheim te huren en kaapte hem weg voor de neus van KV Mechelen. De 23-jarige Klauss wordt tegen Mechelen in de basiself verwacht.

Hij begon tegen Cercle nog op de bank. “Omdat ik bij ­Hoffenheim nog niet veel heb gespeeld, ben ik nog niet honderd procent fit. Dat zal komen met de matchen. Geef me twee à drie weken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Woensdag is er het duel met KV Mechelen, dat Klauss ook wilde hebben. “Ik heb inderdaad een paar gesprekken met ­Mechelen gevoerd - ook met hun trainer - maar als Standard komt, is de keuze snel gemaakt”, gaat Klauss verder.

Klauss komt voor anderhalf jaar richting Standard. Hij heeft bij Hoffenheim nog een contract tot 2024. “Dit is een grote club met veel supporters. Elke speler wil bij zo'n club spelen. ­Mechelen is ook goed, maar Standard is top in België. Wanneer je in Brazilië over Belgisch voetbal praat, denkt iedereen meteen aan Standard. We moeten gaan voor de top drie.”