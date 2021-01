Sportief directeur van Antwerp geeft een update over het dossier Fellaini

Elke mercato wordt Antwerp wel weer gelinkt aan één of andere toptransfer. De naam van Junior Edmilson viel al meerdere malen, maar net voor nieuwjaar dook voor het eerst ook de naam van Marouane Fellaini op.

De link tussen Antwerp en Fellaini is natuurlijk snel gelegd. Luciano D'Onofrio kent de voormalige Rode Duivel maar al te goed van bij zijn periode bij Standard. Bij Sporza gaf Sven Jacques, de sportief directeur van The Great Old, meer uitleg over de eventuele transfer.

"We zijn er nog heel veraf", steekt hij van wal. "Marouane is ons enkele keren komen bekijken tijdens de coronacrisis, tijdens matchen en trainingen. Hij kent natuurlijk goed Luciano D'Onofrio. Maar sommige transfers zijn realistisch en andere niet."

Salarisverschil

"Er is nog een groot verschil qua salarissen tussen China en België, zelfs na de installatie van een loonplafond in de Super League. Als er op een dag spelers zoals Fellaini geinteresseerd zijn in een terugkeer, zullen we hen bellen. Maar op dit moment gaat alles goed voor ons en voor hem."