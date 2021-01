Hernan Losada over liefde voor MLS: "Het bezoek aan Jelle Van Damme in 2017 wakkerde het vuur aan"

Hernan Losada maakte vanavond niet mee de trip naar de Oostkantons. De ex-coach van Beerschot wacht geduldig de administratieve mallemolen af alvorens naar D.C. United te vertrekken. In The Washington Post sprak Losada voor het eerst met de Amerikaanse pers.

"Het was het bezoek aan Jelle Van Damme (die toen voor LA Galaxy speelde, nvdr.) in 2017 dat het vuur deed aanwakkeren", vertelt Losada. "Ik zag de accomodaties daar, ik bekeek enkele wedstrijden, ik zag hoe groot de MLS was en maakte kennis met de sportcultuur die heerst in Amerika. Dat is me altijd bijgebleven."

Hernan Losada tekende in Washington een contract voor twee seizoenen met optie op een derde seizoen. "Het is allemaal heel snel gegaan. Ik ben gedurende 14 jaar in Europa geweest, ik laat er veel vrienden achter. Beerschot was mijn tweede thuis, maar ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging."

Waarna Losada ook zijn filosofie over het spelletje uit de doeken doet. "Soms maken we voetbal te ingewikkeld. Er zijn maar twee mogelijkheden: balbezit of balverlies. Het is belangrijk dat de spelers weten wat ze moeten doen in die situaties. Ik sta voor offensief voetbal, met veel energie en dynamiek", besluit de 38-jarige Argentijn.