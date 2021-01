Vrancken vergelijkt: "Anderlecht heeft veel pech gehad? En wij dan?"

Wouter Vrancken maakt zich op voor het duel met Standard van vanavond. KV Mechelen heeft zich uit het degradatiemoeras gevoetbald en wil nu die lijn doortrekken. Maar Vrancken is toch nog even teruggekomen op het verloop van het seizoen tot nu toe.

Vrancken is voorzichtig geworden. KV Mechelen kan Standard voorbijsteken bij winst, maar daar wil hij niet te veel de nadruk op leggen. “Dan kunnen we evengoed achteruit kijken. Die afstand is even groot. We weten heel goed vanwaar we komen en dat we zullen moeten blijven knokken voor elk punt. Ik zit nog altijd met de frustratie van 'wat had kunnen zijn'", zegt hiji in GvA.

Alle analisten vonden dat Malinwa met zijn voetbal hoger had moeten staan. "Ik lees in de pers veel over de pech die Anderlecht dit seizoen al heeft gehad. Dan is dat toch vooral omdat het een grote club is. Als je kijkt naar wat wij eigenlijk al hadden verdiend, dat staat niet eens in verhouding tot Anderlecht. Maar we moeten ook niet kijken naar het verleden. Het heden is het enige wat telt. Die wedstrijd tegen Standard winnen is het enige waarmee we nu bezig zijn."