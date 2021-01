Francky Dury ziet opnieuw twee spitsen uitvallen en heeft niemand meer over die 100% fit is, maar blijft filosofisch

Bij Zulte Waregem koos Francky Dury afgelopen weekend op Waasland-Beveren in de spits nog voor Nikolaos Kainourgios, die prompt twee keer scoorde. Maar enkele dagen later was het nóg veel meer puzzelen voor de oefenmeester van Essevee.

Tomas Chory ligt nog steeds in de lappenmand, Jelle Vossen was na zijn hamstringblessure nog niet helemaal fit - hij begon op de bank. En ook nieuwkomer Colassin - die pas overkwam van RSC Anderlecht op huurbasis - begon op de bank, want nog geen trainingsritme opgedaan met Zulte Waregem. Nikos Kainourgios mist de partij tegen OHL omwille van een lichte hersenschudding. — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) January 21, 2021 Voor Dury was het dus een enorme tegenvaller dat ook Kainourgios niet kon meespelen tegen OH Leuven, want hij liep een hersenschudding op. Dan maar de 17-jarige Sylla in de spits droppen? Neen, ook dat lukte niet. "Bij een wedstrijdvorm sloeg hij zijn voet om, dus kon hij ook niet spelen. We zullen er iets anders moeten op vinden, maar dat doen we altijd", vatte Dury het filosofisch op.





