EA Sports maakt team van het jaar bekend: één Rode Duivel, geen Lionel Messi

EA Sports heeft haar team van het jaar bekendgemaakt voor FIFA 21. Zo werd er gekozen voor Kevin De Bruyne, maar wie er niet bij is, is Lionel Messi. Er werd voorin gekozen voor Lewandowski, Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé.

In het team van het jaar van EA Sports is één Belg terug te vinden. Op het middenveld werd er namelijk gekozen voor Kevin De Bruyne. Hij staat naast Joshua Kimmich en Bruno Fernandes. Achterin werd er gekozen voor Manuel Neuer, Alphonso Davies, Sergio Ramos, Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold.

De grootste verrassing is misschien wel op offensief vlak te vinden. Zo is er in de ploeg geen plaats voor de Argentijnse superster Lionel Messi. De drie namen voorin zijn Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé.