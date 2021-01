KVM-uitblinker Mrabti maakt tegenstander gek, heeft lof voor medemaats en leeft mee met Engvall

Auteur van een dijk van een tweede helft was hij, Kerim Mrabti. De Zweed was constant in de beweging. Bij Eupen moeten ze gedacht hebben: waar op het veld we nog komen, telkens is daar Mrabti. De doelpuntenmaker bleef immer bescheiden en had vooral lof voor de ploegmaats.

Hoewel het uiteindelijk een klinkende overwinning werd, liep het ook niet 90 minuten zo gemakkelijk. "Eupen is een fysiek goed team. In de eerste helft was het meer een gevechtswedstrijd. We deden het heel goed defensief en zo hebben we ook ons offensief werk kunnen doen. Ik dacht na de eerste helft al dat we nog wel meer gingen scoren", had Mrabti er bij de rust toch al een goed oog in.

Hij kreeg ook gelijk. "In de tweede helft was er veel beweging bij de offensieve spelers. Er waren goede combinaties op de flanken, we waren heel goed op de forty five-crossen. Ook de defensieve spelers bleven hun taak doen, ik vind het een correcte uitslag. We hebben ons goed herpakt na de nederlaag tegen Standard."

Marian Shved brengt de ploeg nu wel veel bij

Mrabti was niet de enige die schitterde bij KVM. Ook Marian Shved voetbalde prima. "Marian heeft veel kwaliteiten en nu ook vertrouwen. Hij heeft het even moeilijk gehad, maar brengt de ploeg nu wel veel bij. Iedereen heeft een uitstekende job gedaan." Ook de afwerking was ditmaal geen pijnpunt. "In andere wedstrijden hebben we veel pech gehad. Nu kunnen we ons concentreren op de volgende match."

Slecht nieuws was er in aanloop naar de match wel voor Engvall. "Het belangrijkste is dat hij weer 100 procent kan zijn, dat de operatie goed gaat en hij kan revalideren. We staan achter hem en zullen hem de komende maanden blijven steunen. Ik hebb altijd al een goede band met hem gehad, ook naast het veld, zelfs als we nog niet samen in België waren. We zullen hem missen, maar moeten op alles voorbereid zijn."