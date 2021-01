Pavlovic debuteert meteen met doelpunt en zege bij Cercle Brugge: "Wist pas op de teammeeting dat ik zou starten"

Transfers kunnen een team beter doen draaien. Bij Cercle zorgde de nieuwe verdediger Strahinja Pavlovic zelfs voor een doelpunt in de felbevochten zege tegen KV Kortrijk.

Pavlovic is een nieuwe speler van Monaco die bij Cercle Brugge gestald wordt omdat ze in Frankrijk niet aan spelen toe komen. De Servische verdediger is vooral blij dat hij speelt, al had hij in Monaco wel een lastige periode want hij werd getroffen door het coronavirus.

"Dat heeft lang geduurd om ervan te recupereren. Ik heb maanden last gehad, van spierpijn tot vermoeidheid. Daarna was ik klaar om te spelen, al bleef het maar bij 1 minuut", vertelde hij achteraf op de persconferentie.

Al is hij nog maar 5 dagen hier, Stojanovic beseft hoe belangrijk deze zege is voor de ploeg. "Ik ben heel blij met deze overwinning, nu moeten we doorgaan. Ik ben ook heel blij dat ik nog eens een wedstrijd mocht spelen. Het veld was lastig maar in het voetbal moet je daarop voorbereid zijn, het is een deel van het spel", analyseert de verdediger.

Hij heeft niet veel tijd gehad om zich aan te passen en was door coach Clement niet gewaarschuwd dat hij zou starten. "Ik wist het pas bij de teammeeting, de coach had me niets op voorhand verteld. Bij de nationale ploeg spelen we in eenzelfde systeem dus de aanpassing was niet al te groot",vertelt de international.