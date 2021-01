Vrancken en San José reageren na duidelijke 3-0: "Hebben ons goed herpakt" en "Verliezen de match in de 2 boxen"

KV Mechelen trakteerde Eupen op een 3-0. Wouter Vrancken en Beñat San José keken wel wat verder dan enkel die hele ruime score. Bij zo'n uitslag zou je kunnen denken dat de ene trainer heel tevreden is en de andere heel ontgoocheld. De waarheid was toch wat genuanceerder.

KV Mechelen haalde in de eerste helft nog niet zijn beste niveau. "We moeten stilstaan bij het feit dat Eupen een goede ploeg is. Ze hebben al heel veel goed voetbal gespeeld en niet altijd gekregen wat ze verdiend hebben. In het begin hadden we het moeilijk met hun manier van spelen. Zeker in organisatie waren er een paar afspraken die niet top ingevuld werden."

De openingstreffer van Geoffry Hairemans zette KVM desalniettemin op weg naar winst. "Het is goed dat we bij één van de schaarse kansen dat doelpunt gemaakt hebben. Op basis van de tweede helft verdienen we de winst." Al was het zelfs na de verdubbeling van de score nog opletten. Zo had Prevljak een goede kans. "Daar moet je klaar voor zijn, je moet altijd wakker zijn. Zo'n dingen kunnen niet gebeuren."

Deze keer het wel afgemaakt

De eindbalans is natuurlijk wel positief voor KV. "We hebben ons wel goed herpakt na rust. We hebben niet niet aan honderd procent afgewerkt, maar het is mooi dat we na een mooie aanval die derde gemaakt hebben. Heel veel keren in het verleden hebben we het nagelaten om het af te maken. De score is misschien een beetje overdreven, maar de winst is wel verdiend."

En San José, vond die de 3-0 terecht? "Je zou kunnen zeggen dat we deze uitslag niet verdienen, omdat we meer balbezit hadden. Op één match na hebben zij altijd meer balbezit dan de tegenstander. Uiteindelijk moet je zeggen dat we dit resultaat wel verdienen, want voetbal wordt gespeeld in de twee boxen en we verliezen de match in de twee boxen."

Vermoeidheid

De vroege 2-0 na de pauze was een opdoffer, maar Eupen gaf nog niet meteen op. "We hadden het idee dat als we de 2-1 maakten dat er dan nog meer zou in zitten. Maar dan moet je het offensief beter doen." De vermoeidheid laat zich ook stilaan voelen. "Er zijn spelers die al veel minuten gemaakt hebben, maar als de ref de match op gang blaast, moet je je match spelen."